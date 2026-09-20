Ce se întâmplă în organism când renunți la cofeină. Primele schimbări apar chiar din primele zile

Publicat 20 sept. 2026, 23:08 Sursă Realitatea PLUS

Pentru milioane de oameni, cafeaua face parte din rutina de dimineață, însă cofeina se găsește și în ceai, băuturi răcoritoare, ciocolată sau anumite medicamente. Dacă alegi să reduci consumul sau să renunți complet la cofeină, organismul începe să se adapteze, iar unele schimbări pot apărea chiar în primele zile.

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