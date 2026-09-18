Tánczos Barna, mesaj pentru PSD după desemnarea lui Siegfried Mureșan. „Rotativa poate să fie în continuare o soluție”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 sept. 2026, 15:34

UDMR își reafirmă sprijinul pentru Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, însă Tánczos Barna transmite că formarea viitorului Guvern trebuie stabilită prin negocieri cu PSD.

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