Tánczos Barna, mesaj pentru PSD după desemnarea lui Siegfried Mureșan. „Rotativa poate să fie în continuare o soluție”

UDMR își reafirmă sprijinul pentru Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, însă Tánczos Barna transmite că formarea viitorului Guvern trebuie stabilită prin negocieri cu PSD.
Liderul UDMR consideră că România are nevoie de un Executiv care să ofere stabilitate până în 2028 și spune că o rotativă guvernamentală rămâne o variantă pentru construirea unei majorități politice solide.
Mesajul vine în contextul în care Mureșan trebuie să înceapă negocierile pentru formarea Cabinetului și să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru învestitură.
Tánczos Barna cere reluarea negocierilor cu PSD
Tánczos Barna a declarat, în cadrul unei conferințe, că UDMR salută desemnarea lui Siegfried Mureșan și susține în continuare soluția politică anunțată de PNL, USR și UDMR.
„UDMR salută nominalizarea în funcția de premier. Așa cum am salutat acum 3 luni de zile că domnul Mureșan a acceptat salutarea, astăzi salutăm nominalizarea.
Trebuie să ne gândim la un guvern care nu are perspectiva câtorva luni, să găsim un guvern care asigură stabilitate până în 2028.
Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile trebuie discutate în negocieri cu PSD.
PNL-USR-UDMR a făcut această nominalizare cu gândul la stabilitate politică.
Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste. Credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere altă perspectivă”, a spus Tánczos Barna, în cadrul unei conferințe.
Liderul UDMR mai spune că negocierile ar trebui reluate săptămâna viitoare, astfel încât partidele implicate să găsească o soluție politică diferită pentru formarea Executivului.
Siegfried Mureșan trebuie să obțină votul Parlamentului
Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările purtate cu partidele parlamentare.
Președintele a anunțat vineri că va semna decretul de desemnare sâmbătă. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.
Întrebat despre posibilitatea ca Mureșan să obțină votul de încredere al Parlamentului, șeful statului a răspuns:
„Eu sper să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”.
Decretul de desemnare reprezintă începutul perioadei în care premierul desemnat trebuie să construiască formula guvernamentală și să obțină susținerea parlamentarilor.
Zece zile pentru formarea Guvernului
Constituția prevede că persoana desemnată pentru funcția de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de zece zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și asupra întregii liste a Cabinetului.
Încrederea Parlamentului este acordată prin votul majorității deputaților și senatorilor.
În această perioadă, Siegfried Mureșan va trebui să poarte negocieri atât pentru stabilirea componenței viitorului Executiv și a programului de guvernare, cât și pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar pentru învestirea Guvernului.
Poziția exprimată de Tánczos Barna arată că negocierile cu PSD rămân un element important în această etapă, în condițiile în care UDMR susține în continuare varianta unei construcții politice care să ofere stabilitate până în 2028.