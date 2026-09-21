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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, chemat din nou în Parlament pentru explicații. Comisia care anchetează întâlnirea cu șefa CCR se reunește a treia oară
Ilie Bolojan
Publicat21 sept. 2026, 08:28
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan ar putea fi audiat în Parlament chiar în timpul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Comisia care analizează întâlnirea dintre fostul premier și președinta CCR, Simina Tănăsescu, se reunește pentru a treia oară, după două amânări, conform Realitatea PLUS.
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