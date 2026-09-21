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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan, chemat din nou în Parlament pentru explicații. Comisia care anchetează întâlnirea cu șefa CCR se reunește a treia oară

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 sept. 2026, 08:28
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan ar putea fi audiat în Parlament chiar în timpul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Comisia care analizează întâlnirea dintre fostul premier și președinta CCR, Simina Tănăsescu, se reunește pentru a treia oară, după două amânări, conform Realitatea PLUS.

Ilie Bolojan ar putea fi audiat în Parlament chiar în toiul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Comisia care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu se reunește pentru a treia oară, după ce nici fostul premier, nici președinta Curții Constituționale nu s-au prezentat până acum la invitațiile parlamentarilor.

Ilie Bolojan, citat pentru a treia oară

Comisia de Constituționalitate din Parlament îl citează pentru a treia oară pe Ilie Bolojan pentru a oferi explicații despre întâlnirea care a avut loc în biroul președintelui Senatului, cu șefa Curții Constituționale. Discuția dintre cei doi nu a figurat pe agendele oficiale. Nici Simina Tănăsescu nu a răspuns invitației senatorilor de a se prezenta în fața comisiei. Parlamentarii urmează ca, în zilele următoare, să prezinte și un raport final privind ancheta desfășurată.

Întâlnirea a avut loc înaintea unei decizii a CCR

Comisia de Constituționalitate și-a început activitatea după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu din biroul președintelui Senatului. Discuția a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe asupra amendamentului la legea Fritz.

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