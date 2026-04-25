Ajutoarele pentru pensionari întârzie și în luna mai. Data la care își vor primi românii banii

Sursă: Realitatea PLUS

Pensionarii vor primi ajutoarele în luna mai cu întârziere. Din cauza minivacanței de 1 Mai, 2,8 milioane de români primesc banii începând cu data de 4 mai, atunci când vor începe poștașii distribuirea pensiilor. În funcție de venit, oamenii vor primi între 300 și 500 de lei, dar suma este înghițită de scumpiri, spun specialiștii. Țara noastră are cea mai mare inflație din Europa, iar BNR anunță creșteri constante până în iunie.

Aproximativ 2,8 milioane de pensionari care primesc veniturile prin intermediul Poștei Române vor intra primii în posesia banilor. Ajutoarele sunt acordate diferențiat, în funcție de nivelul pensiei: persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cele cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Autoritățile au anunțat că o a doua tranșă a acestor ajutoare urmează să fie acordată la finalul anului, înaintea sărbătorilor de iarnă.

În același timp, specialiștii atrag atenția că impactul acestor sume este diminuat semnificativ de rata ridicată a inflației. Datele recente indică faptul că România înregistrează una dintre cele mai mari rate ale inflației din Uniunea Europeană, ceea ce erodează puterea de cumpărare a pensionarilor.

Pe fondul acestor evoluții, oficiali din domeniul muncii au subliniat necesitatea indexării pensiilor începând cu luna ianuarie a anului viitor, conform cadrului legal existent, menționând că amânarea aplicării acestei măsuri a avut deja efecte negative asupra veniturilor beneficiarilor.