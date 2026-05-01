Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Dan Dungaciu: „Moțiunea va trece, miza AUR sunt anticipatele!”

1 mai 2026, 20:43
Dan Dungaciu

Articol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, spune că miza suveraniștilor o reprezintă alegerile anticipate după debarcarea lui Ilie Bolojan de la guvern.

Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, omul numărul doi din AUR a vorbit și despre disperarea sistemului de a rămâne la putere.

Ce a declarat Dan Dungaciu?

„Este evident o disperare în sistem, care e, de înțeles, din punctul sistemului de vedere, sau din punctul unei părți a sistemului de vedere ... se joacă o miză mare, care însă nu ține doar de domnul Bolojan ca atare. Pentru că miza este a unui partid, în speță a Partidului Național Liberal, care trebuie să aleagă, în cazul în care această moțiune trece și cu siguranță va trece, dacă este dispus să să-și asume narațiunea PSD-ului în ceea ce privește evoluțiile politice recente.

Doar domnul Bolojan este vinovat pentru ce s-a întâmplat.

Dacă Partidul Național Liberal, nu într-o primă fază, în a doua fază, își va asuma această narațiune, va da dreptate PSD-ului și va relua guvernarea în formula deja consacrată și deja eșuată.

Miza strategică a AUR-ului este obținerea alegerilor anticipate și pentru asta sigur că putem avea tovarăși de drum, cum am avut atunci când am votat sau când am depus moțiunea de cenzură.”

Citește și:

Mai multe articole despre

dan dungaciu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe