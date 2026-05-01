Dan Dungaciu: „Moțiunea va trece, miza AUR sunt anticipatele!”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, spune că miza suveraniștilor o reprezintă alegerile anticipate după debarcarea lui Ilie Bolojan de la guvern.

Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, omul numărul doi din AUR a vorbit și despre disperarea sistemului de a rămâne la putere.

Ce a declarat Dan Dungaciu?

„Este evident o disperare în sistem, care e, de înțeles, din punctul sistemului de vedere, sau din punctul unei părți a sistemului de vedere ... se joacă o miză mare, care însă nu ține doar de domnul Bolojan ca atare. Pentru că miza este a unui partid, în speță a Partidului Național Liberal, care trebuie să aleagă, în cazul în care această moțiune trece și cu siguranță va trece, dacă este dispus să să-și asume narațiunea PSD-ului în ceea ce privește evoluțiile politice recente.

Doar domnul Bolojan este vinovat pentru ce s-a întâmplat.

Dacă Partidul Național Liberal, nu într-o primă fază, în a doua fază, își va asuma această narațiune, va da dreptate PSD-ului și va relua guvernarea în formula deja consacrată și deja eșuată.

Miza strategică a AUR-ului este obținerea alegerilor anticipate și pentru asta sigur că putem avea tovarăși de drum, cum am avut atunci când am votat sau când am depus moțiunea de cenzură.”