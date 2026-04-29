Dan Dungaciu demască jocurile de culise din PNL: „Bolojan își sapă singur groapa!”

Sursă: Realitatea.net

Liderul AUR demască jocurile din PNL, înainte de votul moțiunii de cenzură. Dan Dungaciu susține că PNL nu exclude nici scenariul alegerilor anticipate.

Prim-vicepreședintele AUR a declarat că liberalii își fac calculele electorale înainte de votul moțiunii. Totodată, Dan Dungaciu susține că Ilie Bolojan își sapă singur groapa prin acțiunile sale.

Dan Dungaciu: „PNL își face calculul electoral!”

„Intri în opoziție sau te pregătești de anticipat, dacă ești partidul fostului premier și rămâi în aceeași componență.

Pentru asta postează domnul premier, pentru aceasta se cabrează pe Facebook, pentru aceasta reacționează și ține steagul ridicat.

Dacă oamenii care au participat la această criză politică sunt serioși, ar trebui să ne îndreptăm spre alegere anticipate.

Domnul Bolojan joacă pe acest scenariu, sperând să-și țină în spate partidul sau partidul să-l susțină pe domnia sa, în sensul unei bătălii în Parlament sau unei bătălii electorale prin alegeri anticipate.

Între noi fie vorba, e un calcul politic acolo, domnul Bolojan se află înaintea partidului liberal la scor electoral și ar putea să ridice anemicul procent pe care îl are în acest moment partidul liberal un pic mai sus.

E un calcul electoral pe care probabil că unii îl au în minte.

Deci revin. Domnul Bolojan se pregătește pentru situația post-demitere.

Nu pentru situația de astăzi, nici dânsul nu mai crede că va mai rămâne la putere.

Marea problemă a domniei sale este ce va face partidul cu el sau el cu acest partid. Adică, ieșind atât de jelios la comunicare, domnul Bolojan își sapă într-un fel singur groapa, pentru că unii membri ai PNL care nu-l iubesc foarte tare, probabil, vor spune decât să fie o alianță între PSD și AUR, mai bine revenim la vechea guvernare europeană.”, a declarat liderul AUR - Dan Dungaciu.