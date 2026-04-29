Ce se întâmplă dacă pică GUVERNUL BOLOJAN? Calculele politice
Ilie Bolojan
Scena politică din România intră într-o perioadă de tensiune maximă, pe fondul unei posibile căderi a Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Mandatele din Parlamentul României
AUR - 90 mandate
PNL - 73 mandate
USR - 59 mandate
UDMR - 32 mandate
SOS - 15 mandate
POT - 14 mandate
PACE - 12 mandate
Minorități - 17 mandate
Neafiliați- 23 de mandate
TOTAL: 463 de mandate
Pragul pentru majoritate absolută - 233 voturi
Cifrele moțiunii de cenzură
Semnături strânse: 254
Prag necesar pentru depunere: 116
Prag necesar pentru adoptare: 233
Votul final: 5 mai, ora 11:00
Tip vot: secret
Cele 3 scenarii după moțiunea de cenzură
Nu există nicio combinație matematică validă care să respecte simultan toate declarațiile publice ale tuturor actorilor politici. În consecință, există 3 scenarii care se pot materializa, după moțiunea de cenzură.
1. Unul dintre partide își va schimba poziția și va ceda.
2. Se formează un guvern minoritar precar, care supraviețuiește de la vot la vot, fără să poată da legi importante.
Citește și:
- 21:19 - Incendiul din Soveja. Guvernul a alocat ajutoare de urgenţă în valoare de un milion de lei pentru persoanele afectate
- 20:54 - Ion Cristoiu: ”Interesul lui Nicusor Dan e să treacă moțiunea. Noul premier va fi de la PNL”-VIDEO
- 20:52 - Dan Dungaciu demască jocurile de culise din PNL: „Bolojan își sapă singur groapa!”
- 20:41 - Luis Lazarus, discurs de la tribuna Parlamentului European: „Am prezentat Congresului american dosarul anulării alegerilor din România”
