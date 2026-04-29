Lider PNL: „Se pare că acest Guvern o să cadă! Moțiunea va trece!”

Sursă: Realitatea.net

Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, recunoaște că moțiunea de cenzură PSD-AUR are mari șanse să treacă, iar pasul următor, spune acesta, ar putea fi un guvern PSD-AUR.

Liderul liberal susține că PNL și USR și-ar asuma un guvern minoritar, deoarece colaborarea cu PSD nu mai poate fi reluată.

Lider PNL: „Noi nu vom mai face niciodată alianță cu PSD!”

„Din păcate, se pare că va cădea guvernul.

Advertising

Advertising

În momentul de față noi avem o hotărâre clară că nu vom mai face alianță cu PSD-ul în cazul în care PSD va fi cel care va iniția această moțiune și a făcut-o.

Deci, în mod normal, nu se mai face alianță, ceea ce va duce la o criză politică, pentru că dacă nici USR, nici noi nu intrăm în alianță, nu se va putea realiza o majoritate decât dacă PSD va merge cu AUR.

Ei declară că nu vor merge nici AUR-ul, nici PSD-ul, ceea ce ar duce la o instabilitate politică, cu toate că nu cred în acest lucru.

Ar însemna că se ajunge la alegeri anticipate, dar nu cred acest lucru.

Nu vor face parlamentarii de așa natură încât să nu voteze, vor vota orice, numai să nu ajungă la anticipate, pentru că mulți își vor pierde mandatele în felul acesta.”, a zis politicianul Virgil Guran.