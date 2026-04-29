Europarlamentar PSD: „Bolojan s-a legat cu lanțul de calorifer!”
Dan Nica
„Ilie Bolojan s-a legat cu lanțul de caloriferul din Palatul Victoria." Aceasta este declarația făcută de europarlamentarul Dan Nica la Bruxelles. Totul după ce președintele Partidului Popular European- Manfred Weber a criticat decizia PSD de a depune o moțiune de cenzură alături de AUR și PACE.
Europarlamentar PSD: „Bolojan a promovat o austeritate sălbatică!”
„În România, moțiunea de cenzură este despre primul ministru, Ilie Bolojan, care s-a legat cu lanțul de caloriferul din Palatul Victoria și refuză să plece, deși s-a retras prin juriul politic, și așa se întâmplă în orice țară europeană.
Și acest lucru pentru că a adus o politică de austeritate sălbatică, a adus la sărăcirea a milioane de români, creșterea șomajului și o activitate economică în care a fost supusă unui mare stres în România.
Iar noi am ales să-i susținem pe cei 80% din români care spun că această politică trebuie să înceteze, iar decizia Partidului Social-Democrat este una clară.
Coaliție pro-europeană sau opoziție? Domnule Weber, dumneavoastră ați ales pe cei 20%. Cred că greșiți.”, a zis europarlamentarul Dan Nica.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News