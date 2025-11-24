Patinoarul care a pornit o isterie în mediul online părea să fie dedicat doar celor profesioniști, din moment ce doritorii erau nevoiți să facă slalom printre stâlpi.

În momentul în care au realizat ce gafă au făcut, muncitorii au revenit. Totuși, aceștia au întâmpinat o problemă uriașă, montaseră deja instalația pentru gheață, așa că au fost nevoiți să dea totul la o parte ca să scoată stâlpii și reflectoarele uitate.

În cele din urmă, patinoarul a fost curățat și urmează să fie pus în funcțiune.