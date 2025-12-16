Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, la data de 15 decembrie, anchetatorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub coordonarea procurorilor, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile s-au desfășurat în București, precum și în municipiul Râmnicu Sărat și comuna Râmnicelu, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.

Din datele strânse până în prezent reiese că șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale din zona Buzăului, ar fi pus la punct un mecanism fraudulos prin care au indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Aceștia ar fi utilizat bilete la ordin și facturi pentru a obține bunuri agroalimentare, fără a achita contravaloarea acestora, provocând un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei.

Ancheta mai arată că una dintre persoanele implicate ar fi desfășurat activități comerciale fără a le reflecta în evidența contabilă și fără a declara veniturile realizate către autoritățile fiscale, în scopul sustragerii de la plata taxelor către bugetul de stat. În plus, aceasta ar fi înregistrat în contabilitate zeci de facturi fiscale fictive, aferente unor achiziții inexistente, cauzând un prejudiciu suplimentar de peste 100.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și alte probe relevante, precum și suma de aproximativ 71.000 de lei, necesare continuării cercetărilor.

Pe baza probelor administrate, patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea urmează să fie prezentate Parchetului, pentru dispunerea măsurilor preventive prevăzute de lege.

Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii continuă documentarea întregii activități infracționale.