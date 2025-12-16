UPDATE Alte două persoane au fost transportate la spital în urma accidentului de marți dimineață, produs la ieșirea din municipiul Odorheiu Secuiesc spre Lupeni, numărul victimelor ajungând la șapte.

Inițial, două persoane au refuzat transportul la o unitate medicală, dar ulterior au acuzat dureri și au fost transportate la spitale de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean.

ȘTIREA INIȚIALĂ

”Accident rutier pe DN 13A, la ieşire din localitatea Od.Secuiesc. În accident au fost implicate 2 autoturisme şi un autocamion (încărcat cu rumeguş)”, anunţă ISU Harghita.

În urma accidentului, cinci persoane – două femei, doi bărbaţi şi un copil - care prezintă traumatisme minore - vor fi transportate la spital de către echipajele SAJ şi SMURD. Dintre cele 5 victime, 3 au fost încarcerate, pompierii acţionând pentru extragerea acestora.

La accident au intervenit 3 echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare şi o ambulanţă SMURD.

IPJ Harghita anunţă că, din primele verificări, se pare că unul dintre autoturisme, din cauze ce urmează a fi stabilite, ar fi efectuat o manevră de depăşire, acroşând remorca ansamblului de vehicule. Ulterior, acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune frontală cu un TIR care circula pe sensul opus.



Cei 3 şoferi implicaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.



La ora tarnsmiterii acestei știri, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.