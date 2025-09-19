După ce creșterea primelor RCA a fost pusă pe seama service-urilor auto, Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA) afirmă că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că are datoria de a-i proteja pe asigurați și de a veghea la funcționarea corectă a pieței. Potrivit patronatului, șoferii care achită RCA ar trebui să primească despăgubiri corecte, complete și la timp, iar service-urile autorizate, care angajează personal și achită taxe în România, trebuie tratate corect de către asiguratori.

„Asta înseamnă că fiecare șofer care plătește RCA trebuie să fie despăgubit corect, integral și la timp, iar fiecare service autorizat din România, care angajează oameni și plătește taxe aici, trebuie tratat corect de către companiile de asigurări”, afirmă aceștia.

În plus, reprezentanții patronatului îl acuză pe vicepreședintele ASF că „aruncă vina asupra service-urilor auto”.

„În realitate, ASF, prin vocea vicepreședintelui Sorin Mititelu, alege să iasă public cu afirmații care aruncă vina pe service-urile auto și, implicit, pe șoferii din România. În loc să vorbească despre întârzierile cronice la plată, despre refuzurile abuzive ale asigurătorilor sau despre falimentele răsunătoare pe care ASF nu le-a prevenit (City, Euroins), instituția servește același discurs prăfuit: „tarifele de manoperă sunt prea mari”, se arată în comunicat.

Potrivit vicepreședintelui POSA, service-urile auto din România practică cele mai mici tarife de manoperă din întreaga Uniune Europeană.

„Ei zic că prețurile sunt prea mari, dar noi avem media de manoperă pe service cea mai mică din Uniunea Europeană. Dacă în Germania se cere 250 de euro pe oră de manoperă, în România rareori trece de 25 de euro. Prețurile sunt de zece ori mai mici la noi, în condițiile în care munca e aceeași”, ne-a spus ing. Marian Lazăr, prim-vicepreședinte POSA.

Diferențe uriașe

Reprezentantul patronatului mai subliniază că un tinichigiu sau un vopsitor auto din România câștigă în jur de 2.000 de euro, în timp ce materialele și piesele sunt importate, adesea la prețuri mai mari decât în străinătate.

„La noi, un tinichigiu sau un vopsitor auto câștigă două mii și ceva de euro, costurile și materialele le importăm, având în vedere că majoritatea mașinilor sunt străine. Le importăm mai scump ca la ei. Doar valoarea muncii a rămas ieftină”, a adăugat el.

POSA: Companiile de asigurări știu că vor urma scumpiri

Reprezentantul patronatului susține că ASF ar acționa în favoarea asiguratorilor.

„Service-urile nu vor mai rezista mult la tarifele acestea de manoperă, având în vedere scumpirile din ultimul timp. O să fie un dezastru. Companiile de asigurări știu că vor urma scumpiri și pun presiune pe acest preț, care și așa este cel mai mic din Europa, ca să rămână la fel, totul în înțelegere cu ASF-ul, care ar trebui de fapt să îi sancționeze”, a explicat Marian Lazăr.

Potrivit acestuia, segmentul service-urilor auto se află deja în vizorul instituțiilor.

„Cerem transparență. Până la urmă, ASF-ul este instituția care trebuie să apere asigurații. Noi, oricum, suntem controlați și sancționați de Registrul Auto Român, ANAF, Mediu. Macar ASF-ul ar putea să supravegheze această piață a asigurărilor, nu să devină părtaș la ordinele lor”, a mai spus Marian Lazăr.

Val de critici

Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA) atrage atenția că realitatea pieței RCA contrazice declarațiile recente.

„Datele ASF arată altceva: din 2023, cu tot cu plafonare, prima medie RCA a crescut în fiecare an, ajungând de la 500 lei la peste 1.200 lei (clasa bonus B8 maxim posibil). Mai exact, „ieftinire” doar în comunicate, scumpire în buzunarele șoferilor. Chiar vicepreședintele ASF a recunoscut într-un interviu că „blamul public împotriva ASF este 100% justificat”. Și atunci, cum rămâne cu protecția consumatorului de produse de asigurare?”, se menționează în comunicat.

Potrivit POSA, atunci când ASF vorbește despre „optimizarea costurilor” și „disciplinarea pieței”, atenția se concentrează mai degrabă asupra service-urilor auto, nu asupra companiilor de asigurări care „externalizează profitul și întârzie plățile timp de luni de zile”.

„Nu acceptăm să fim țap ispășitor pentru incompetența sau lipsa de curaj a ASF-ului de a pune la punct companiile de asigurări. Dacă ASF vrea credibilitate, trebuie să publice lunar timpii de plată pe fiecare asigurator, rata refuzurilor integrale și litigiile pierdute cu păgubiții, transparent, negru pe alb”, afirmă ing. Marian Lazar.

Argumentele aduse de reprezentanții patronatului

Reprezentanții POSA atrag atenția că, în perioada 2024–2026, activitatea ASF nu a reflectat întotdeauna protecția reală a consumatorilor.

„Sorin Mititelu devine vicepreședinte ASF (sector asigurări) în decembrie 2023, numit pe 5 ani. Vine din mediul privat (după un mandat de trei ani ca Președinte al Direcției BCR Asigurări de Viață – VIG). La început, declarațiile sale au dat impresia de fermitate și intenție de reformă. În mai multe interviuri, ASF a sugerat că „RCA ar trebui să scadă” și a prezentat schimbări (plafonare, „cazier” pentru șoferi cu evenimente, rate prin direct debit) — accent pe prețul RCA și „disciplinarea” comportamentului șoferilor”, conform comunicatului.

În plus, POSA afirmă că prima medie RCA a crescut în 2023, dincolo de deciziile legate de plafonare.

„Chiar raportarea oficială ASF arată că, din 2023, prima medie RCA a crescut, în ciuda plafonării. Public, ASF simulează că a chemat la „dialog” asigurători și service-uri (ex. întâlnirea comună din 6 martie 2025 – POSA), dar în paralel și diverse asociații (ex. COTAR) au acuzat că ASF/vicepreședinte minimalizează problemele reale ale pieței produse de asiguratori”, mai spun ei.

Nemulțumirile celor care dețin un service auto

Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA) atrage atenția că poziționarea publică a ASF ridică semne de întrebare privind protecția reală a consumatorilor.

„Formal, nu „protejează” pe nimeni. În practică, comunicarea recentă s-a concentrat declarativ pe ținerea jos a prețului RCA și pe „optimizarea” despăgubirilor — direcție care convine asigurătorilor mai mult decât unităților reparatoare, pentru că pune accent pe costurile de reparație și pe „comportamentul” șoferilor, nu pe întârzieri și refuzuri de plată”, afirmă ei.

În acest sens, POSA a oferit câteva exemple:

„RCA va scădea din toamnă / după iunie” – doar iluzie (mesaj repetat din 2024–2025 și probabil și 2026) → accent pe preț, nu pe calitatea despăgubirilor.

„Cazier” al șoferilor și plată în rate prin direct debit → instrumente de management al riscului și al cash-flow-ului pentru asigurători.

Criticile POSA că ASF „minimalizează comportamentul asiguratorilor” → scandalurile RCA sunt prezentate ca simple „dispute comerciale”, creând percepția că ASF ia partea asigurătorilor.

Poziția POSA

Potrivit POSA, situația ridică semne de întrebare privind independența ASF, având în vedere că vicepreședintele instituției provine direct din industria asigurărilor.

„Nu putem afirma sau infirma existența unui interes ascuns, dar faptul că vicepreședintele ASF vine direct din industria asigurărilor ridică semne de întrebare privind independența instituției. Lipsa metodologiilor transparente, a consultărilor publice și a indicatorilor clari pentru fiecare asigurator accentuează suspiciunile”, se precizează în comunicat.

POSA mai atrage atenția că rolul ASF este să îi protejeze pe cei care așteaptă despăgubiri de luni sau de ani de zile.

„ASF promite de ani de zile temperarea primelor RCA. Măsurile lor nu doar că nu au funcționat, dar au alimentat și mai mult neîncrederea. În loc să se concentreze pe întârzierile și abuzurile asiguratorilor, ASF mută atenția pe costurile de reparație, prezentate ca principalul vinovat”, continuă ei.

Reprezentanții patronatului adaugă că „transparența este esențială: oficialul care conduce asigurările vine din industrie, deci experiența sa nu e problemă, dar exact de aceea sunt necesare metodologii deschise, minute publice la consultări și indicatori lunari pe fiecare asigurator (timpi de accept și plată, refuzuri, plăți parțiale, litigii pierdute)”.

La final, POSA subliniază că „ASF a ajuns să pară mai mult gardianul profiturilor asiguratorilor decât garantul drepturilor șoferilor din România”.

„ASF nu trebuie să fie arbitru care fluieră într-o parte și privește în cealaltă. Nu „ieftinirea” la microfon, ci plata integrală și la timp redă încrederea acestei instituții. Până atunci, ramane intrebarea care doare: ASF, pe cine protejezi in realitate?”, a încheiat Marian Lazar.