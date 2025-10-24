Pompierii militari din cadrul ISU Dâmboviţa au intervenit, vineri, în localitatea Şelaru, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă. Când focul a fost lichidat, în interior a fost găsită o femeie, în vârstă de 70 de ani, decedată.

”Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs de jar sau scântei provenite de la soba din interiorul locuinţei”, a transmis ISU Dâmboviţa.

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente tragice, pompierii reamintesc cetăţenilor câteva măsuri preventive care pot salva vieţi:

- Verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;

- Tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;

- Curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece şi apoi periodic;

- Montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile de la jarul căzut din sobă;

- Nu introduceţi în sobă lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;

- Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune astfel de mijloace de încălzire.

La rândul lor, oficialii IGSU fac apel la populaţie să explice vârstnicilor cât de periculos este să doarmă cu focul aprins sau să folosească mijloace de încălzire improvizate.

”În această perioadă, când temperaturile sunt tot mai mici, bătrânii sunt cei mai vulnerabili, iar de tine depinde să schimbi povestea. Viaţa este mai importantă! Anul trecut, aproape 40% dintre persoanele care şi-au pierdut viaţa în incendii aveau peste 70 de ani”, a transmis IGSU.