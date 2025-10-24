Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea a anunțat că pompierii militari au fost solicitați, vineri, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Făurești, sat Milești.

La scurt timp, la fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani și al Gărzii de Intervenție Balș, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Având în vedere amploarea incendiului, în sprijin a fost chemat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la o bucătărie de vară de aproximativ 25 de metri pătrați.

Pompierii au fost informați că o persoană ar putea fi prinsă în interior și au început imediat operațiunile de căutare.

Din nefericire, salvatorii au găsit trupul carbonizat al unei femei de 59 de ani.

În momentul publicării acestei știri, incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea completă a focarelor și îndepărtarea efectelor incendiului.