Câte drone au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina până în prezent. Datele oficiale MApN

De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat mai multe incidente în proximitatea graniței, unele dintre ele având efecte directe pe teritoriul național, potrivit datelor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

În total, au fost consemnate peste 90 de atacuri în zona ucraineană aflată în apropierea frontierei cu România, de la debutul conflictului.

Fragmente de drone găsite pe teritoriul României

Ministerul Apărării Naționale (MApN) arată că, în 47 de situații, pe teritoriul României au fost identificate fragmente de drone. Dintre acestea, 12 cazuri au fost înregistrate numai în cursul acestui an.

Aceste situații au apărut în contextul atacurilor desfășurate pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România.

Situația din 2026: atacuri în apropierea frontierei

Potrivit datelor oficiale, în anul 2026 au fost înregistrate 32 de situații de atacuri în proximitatea frontierei, cel mai recent având loc pe 29 mai.

Intervenția autorităților române

„În 23 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de poliție aeriană; în 15 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național (29 mai)”, arată MApN într-o informare de presă.

Totodată, autoritățile au precizat că în 12 situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României.

Incidentul de la Galați

În noaptea de vineri, în jurul orei 02:00, o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați, în cartierul Mazepa, provocând o explozie și un incendiu într-un apartament situat la etajul 10.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat că doar un singur apartament din imobil a fost afectat în urma incidentului.