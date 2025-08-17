Intervenţia Poliţiei în acest caz a avut loc după ce poliţiştii au primit o sesizare potrivit căreia, în noaptea de 15 spre 16 august în jurul orei 00.30, acesta ar fi ameninţat-o şi ar fi agresat-o fizic pe fosta soţie.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au întocmit formular de evaluare a riscului, reieşind risc iminent. În cauză a fost emis ordin de protecţie provizoriu, persoana vătămată refuzând montarea unui sistem de supraveghere electronică”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Constanţa.

Bărbatul a fost reținut în cursul zilei de sâmbătă sub acuzaţiile de violenţă în familie şi ameninţare. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.

Astfel de incidente nu sunt singulare. În judeţul Gorj, spre exemplu, un bărbat a fost reţinut, sâmbătă, după ce a mers la locul de muncă al soţiei sale, de care nu are voie să se apropie, după ce a agresat-o.

Vineri seară, o femeie în vârstă de 37 de ani, din comuna Cruşeţ, satul Văluţa, a sunat la 112 anunţând că soţul său, de 46 de ani, a încălcat ordinul de protecţie şi a mers la locul ei de muncă, deşi nu are voie să se apropie de ea.