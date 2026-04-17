O casă din comuna Cudalbi, județul Galați, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de joi spre vineri, iar o femeie în vârstă de 98 de ani a suferit arsuri grave pe aproximativ 50% din suprafața corpului.

Potrivit ISU Galați, la sosirea echipajelor incendiul se manifesta violent atât la acoperiș, cât și în mai multe încăperi ale locuinței. Flăcările au afectat acoperișul pe o suprafață de circa 35 de metri pătrați, un dormitor de aproximativ 16 metri pătrați și o magazie de 10 metri pătrați.

Victima a fost preluată de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii continuă cercetările pentru a stabili cauza izbucnirii incendiului.