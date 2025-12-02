Actul normativ actualizează OUG 202/2008 și oferă Executivului posibilitatea de a interveni direct în activitatea unor firme atunci când impactul economic este considerat semnificativ.

Cum funcționează mecanismul

Prin modificările aduse, Guvernul poate constata efectele sancțiunilor unilaterale impuse de alte state și decide instituirea supravegherii extinse. Aceasta presupune desemnarea unui supraveghetor și stabilirea atribuțiilor sale. În situațiile în care sancțiunile internaționale afectează sectoare cheie ale economiei românești, ministerul de resort are rolul de a propune Executivului aplicarea măsurii. Supravegherea poate fi revocată atunci când condițiile care au determinat-o nu mai există sau nu se mai justifică, dar și în cazul în care compania vizată nu respectă regimul impus.

Obiectivele ordonanței

Documentul urmărește trei direcții principale: creșterea eficienței sancțiunilor, blocarea surselor de finanțare ale Rusiei în contextul războiului de la granița României și reducerea impactului negativ asupra economiei naționale pe termen scurt. Activarea supravegherii speciale se poate face la cererea companiei sau din oficiu, prin decizia Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Situația Lukoil în România

În cazul rafinăriei Petrotel – Lukoil, sancțiunile impuse de Statele Unite au intrat în vigoare pe 21 noiembrie. Pentru rețeaua de benzinării, măsurile vor fi aplicate începând cu 13 decembrie. Prin noul cadru legislativ, autoritățile române își rezervă dreptul de a monitoriza și controla activitatea companiei, pentru a limita efectele sancțiunilor asupra pieței interne și pentru a se asigura că acestea își ating scopul stabilit la nivel internațional.

