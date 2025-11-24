Zi decisivă pentru rafinăria Lukoil. În dezbatere la Guvern, actul normativ pentru propriul mecanismul de sancțiuni împotriva gigantului rus

Benzinărie Lukoil de lângă București, amendată și închisă de ANPC pentru furt la pompă  / Foto: Inquam Photos
Benzinărie Lukoil de lângă București, amendată și închisă de ANPC pentru furt la pompă  / Foto: Inquam Photos

Zi decisivă pentru rafinăria Lukoil. Astăzi, Guvernul ar trebui să publice proiectul ce vizează scandalul care a luat amploare. De săptămâna aceasta, România va avea un mecanism propriu de sancțiuni pentru gigantul rus. Termenul de vânzare a expirat pentru că statul nu a avut 200 milioane de euro să preia compania, iar Statele Unite a aplicat sancțiuni. Peste 2.000 de angajați ar putea rămâne fără locuri de muncă.

Astăzi este zi decisivă pentru compania Lukoil, pentru că la Guvern este în dezbatere un act normativ pentru ca fluxurile financiare să nu se ducă către Rusia. Așadar, România se aliniază sancțiunilor Statelor Unite, iar din decembrie țara noastră va aplica sancțiuni.

2000 de angajați încă nu știu în acest moment ce se va întâmpla cu locul lor de muncă.

Compania acoperea 20% din consumul României, iar foarte multe companii au profitat acum de acest scandal și au crescut prețurile. Înțelegem că urmează să crească prețurile cu 10%, adică cu 30–40 de bani, în contextul în care acum prețul combustibilului premium depășește 8,50 lei.

Așadar, România nu a avut 200 de milioane de euro ca să preia rafinăria și astăzi vom afla ce se va întâmpla cu compania în contextul sancțiunilor pe care le vom aplica.