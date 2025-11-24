Astăzi este zi decisivă pentru compania Lukoil, pentru că la Guvern este în dezbatere un act normativ pentru ca fluxurile financiare să nu se ducă către Rusia. Așadar, România se aliniază sancțiunilor Statelor Unite, iar din decembrie țara noastră va aplica sancțiuni.

2000 de angajați încă nu știu în acest moment ce se va întâmpla cu locul lor de muncă.

Compania acoperea 20% din consumul României, iar foarte multe companii au profitat acum de acest scandal și au crescut prețurile. Înțelegem că urmează să crească prețurile cu 10%, adică cu 30–40 de bani, în contextul în care acum prețul combustibilului premium depășește 8,50 lei.

Așadar, România nu a avut 200 de milioane de euro ca să preia rafinăria și astăzi vom afla ce se va întâmpla cu compania în contextul sancțiunilor pe care le vom aplica.