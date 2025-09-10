Ochelarii care sparg barierele lingvistice

La prima vedere, par o simplă pereche de ochelari, însă în spatele designului discret se ascunde o tehnologie complexă, ce combină inteligența artificială cu realitatea augmentată. Lentilele pot proiecta hărți, texte sau imagini, iar cea mai impresionantă funcție este traducerea instantanee între mai multe limbi.

„Călătoresc mult și nu pot înțelege întotdeauna ce se vorbește în jurul meu. Cu acești ochelari, voi putea comunica cu oricine, oriunde în lume”, a explicat Liang Guan, director general Rokid SUA, compania care a prezentat gadgetul.

Dispozitive purtabile pentru sănătate non-stop

Un alt stand care a atras privirile a fost cel al unei companii specializate în wearables. Noua gamă include ceasuri, brățări și chiar inele inteligente, toate concepute pentru a oferi monitorizări medicale precise și constante.

„În trecut, era considerat un progres să-ți înregistrezi alergările sau somnul. Astăzi, utilizatorii cer soluții care să ofere informații în timp real, 24/7”, a explicat Gregory Herd, director de produs Amazfit, conform unui site de știri.

Aspiratorul care urcă scările și robotul care tunde gazonul în pantă

Printre cele mai populare atracții s-a numărat însă un aspirator robot cu o caracteristică unică: capacitatea de a urca singur scările și de a curăța etajele superioare.

Nici grădinile nu au fost uitate. Roborock a prezentat o mașină de tuns gazonul cu tracțiune pe toate cele patru roți, capabilă să urce pante cu o înclinare de până la 30 de grade și să parcurgă peste 5.000 de metri pătrați cu o singură încărcare. În plus, dispozitivul poate crea modele decorative în gazon.

„Este prima mașină de tuns care poate aborda cu ușurință terenurile denivelate și peluzele foarte mari”, a explicat Ruben Rodriguez, PR manager global al companiei.

Ediția din acest an a târgului tech din Berlin confirmă tendința tot mai accentuată de integrare a inteligenței artificiale în viața de zi cu zi – fie că vorbim de comunicare, sănătate sau sarcini casnice.