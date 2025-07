Noul robot își crește propriul corp și se repară după ce consumă piese de la alți roboți din jur.

Robotul transformabil și autoregenerabil numit Truss Link a atras atenția lumii științifice și este realizat din bețe magnetice.

Videoclipul publicat de echipa de cercetători arată cum robotul își anexează o piesă din apropiere și o folosește ca pe un baston, accelerându-și viteza.

Scientists at Columbia University have developed robots that can physically grow, heal, and improve themselves



"True autonomy means robots must not only think for themselves but also physically sustain themselves," explains Philippe Martin Wyder, lead author and researcher at…