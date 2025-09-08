ChatGPT e excelent pentru idei, redactare și productivitate. Totuși, ca în orice interacțiune online, e important să îți protejezi datele personale și confidențiale, a scris Silvia Palașcă, matematiciană la bază și antreprenor în IT.

Iată ce NU ar trebui să introduci:

1. CNP, carduri, informații bancare

2. Adresa de acasă, numere de telefon

3. Parole, PIN-uri, coduri de securitate

4. Dosare medicale sau rețete ca imagini complete

5. Probleme legale sau cazuri în instanță cu nume, mai ales cu minori

6. Situații private de familie sau relații

7. Secrete de serviciu sau comerciale

8. Date confidențiale despre clienți sau angajatori

9. Instrucțiuni pentru activități ilegale inclusiv informatice

10. Informațiile personale ale altor persoane

11. Orice nu ai posta public pe internet

Divulgarea și/sau distribuirea informațiilor de mai sus nu este recomandată nici măcar în viața reală, iar odată cu apariția aplicațiilor AI a crescut riscul ca aceste informații să fie folosite cu o eficiență greu de anticipat, dar nu în avantajul posesorilor. Chiar dacă aplicația AI nu are intenții rele, transmiterea unor astfel de date implică riscuri legate de securitatea cibernetică, interceptare sau stocare neintenționată.