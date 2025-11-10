Cheltuielile totale pentru funeraliile de stat, acoperite integral de RA-APPS (Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"), au vizat amenajarea monumentului funerar, pregătirea terenului de înhumare, aranjamente florale și servicii funerare complete. Guvernul a clarificat că nu au existat cheltuieli suplimentare suportate de Secretariatul General al Guvernului sau de Cancelaria Prim-Ministrului.

De asemenea, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a pus la dispoziție locul de înhumare fără costuri suplimentare pentru instituție. Răspunsul oficial subliniază că, în general, costurile funeraliilor de stat sunt suportate de Guvern, prin bugetul SGG și al RA-APPS.

Organizarea evenimentului a fost asigurată de un Comitet special, care a reunit reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Guvernului, MAI, MAE, MApN, SPP și Secretariatului de Stat pentru Culte, toate deciziile fiind luate în acord cu familia Iliescu. Monumentul funerar a fost realizat tot din fondurile RA-APPS, instituția cu rol de administrare a patrimoniului protocolar al statului.

Deși designul exact al monumentului funerar nu a fost făcut public, surse guvernamentale au transmis că acesta este „sobru, de inspirație clasică, în ton cu rangul fostului șef de stat”. Funeraliile de stat au avut loc pe 7 august 2025, dată care a fost declarată zi de doliu național.

uneraliile fostului președinte Ion Iliescu au reunit pe scena politică premierul Ilie Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu și numeroși lideri PSD. Dintre foștii șefi de stat, au fost prezenți Traian Băsescu și Emil Constantinescu.

Pe de altă parte, evenimentul a fost marcat de absențe notabile, precum cea a actualului președinte, Nicușor Dan, și a liderilor USR. Aceștia din urmă au refuzat să participe și au criticat public decizia Guvernului de a organiza funeralii de stat, solicitând chiar renunțarea la decretarea doliului național, invocând „moștenirea comunistă” a fostului președinte, fapt ce a generat un nou conflict politic cu PSD. Fostul președinte Klaus Iohannis nu a participat la ceremonie, dar a transmis un mesaj personal de condoleanțe familiei.

Moartea lui Iliescu și organizarea funeraliilor de stat au reaprins disputele politice legate de moștenirea sa. Opiniile au rămas puternic polarizate: în timp ce unii îl văd drept „fondatorul democrației postcomuniste”, alții îl acuză că ar fi „autorul moral al mineriadelor”.