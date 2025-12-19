Situația a impus o intervenție amplă a forțelor de ordine și a echipelor de salvare, care au acționat pentru a preveni un posibil deznodământ tragic.

Autoritățile au intervenit de urgență

Incidentul a fost semnalat în jurul prânzului, printr-un apel la numărul de urgență 112. Polițiștii ajunși primii la fața locului au constatat că femeia nu răspunde solicitărilor și nu permite accesul în locuință, ceea ce a determinat solicitarea sprijinului suplimentar din partea trupelor speciale și a negociatorilor.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat mai multe structuri, inclusiv echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Salvatorii alpiniști au coborât pe exteriorul clădirii, folosind tehnici de rapel, și au pătruns în apartament prin fereastră, în timp ce alte echipe au intervenit pentru forțarea ușii de acces.

După o serie de încercări de dialog și evaluări ale riscurilor, intervenția a fost dusă la bun sfârșit, iar femeia a fost extrasă din apartament în condiții de siguranță. Potrivit primelor informații, aceasta s-ar fi baricadat din cauza unor probleme personale care i-au afectat starea psihică.

Ulterior, femeia a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. Reprezentanții autorităților au precizat că viața acesteia nu este în pericol, iar situația a fost stabilizată.

Intervenția promptă a forțelor implicate a prevenit o posibilă tragedie.