Polițiștii și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au efectuat o percheziție domiciliară la un bărbat suspectat că ar fi difuzat, în mod constant, conținut cu caracter legionar și antisemit prin intermediul unui post de radio online.

Potrivit anchetatorilor, începând din luna martie 2024, suspectul ar fi realizat și transmis programe audio și selecții muzicale prin platforma online cunoscută sub numele de „Radio Camarad”. Conținutul difuzat ar fi inclus materiale de propagandă care promovau simboluri, doctrine și personaje asociate Mișcării Legionare, precum și mesaje cu tentă antisemită.

Acuzații grave aduse

Procurorii susțin că activitatea investigată ar fi constat într-o promovare sistematică a ideologiei legionare, reabilitarea publică a unor persoane condamnate pentru crime de război și transmiterea unor mesaje prin care ar fi fost negate, minimalizate sau distorsionate realitățile istorice legate de Holocaust.

Faptele cercetate sunt încadrate juridic în baza OUG nr. 31/2002, care interzice organizațiile, simbolurile și acțiunile cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și Legea nr. 157/2018, ce reglementează măsurile de prevenire și combatere a antisemitismului.

Probe ridicate și continuarea cercetărilor

Percheziția a fost realizată de polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul specialiștilor Institutului Național de Criminalistică și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea procurorului de caz.

În urma descinderii, anchetatorii au ridicat mai multe mijloace de probă considerate relevante pentru documentarea activității suspectului. Autoritățile au precizat că intervenția s-a realizat cu respectarea strictă a cadrului legal și a drepturilor procesuale ale persoanei vizate.

Măsuri preventive și eliminarea conținutului ilegal

În cadrul dosarului penal aflat pe rolul Parchetului Curții de Apel București, bărbatul este urmărit penal pentru utilizarea publică a simbolurilor extremiste, promovarea cultului unor persoane vinovate de crime împotriva umanității, răspândirea de idei legionare și antisemite, precum și pentru negarea sau minimalizarea Holocaustului, inclusiv prin intermediul unui sistem informatic.

Procurorul a dispus față de suspect măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Totodată, au fost luate măsuri pentru eliminarea materialelor audio și editoriale cu conținut ilegal de pe platforma online utilizată.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea completă a faptelor și a eventualei răspunderi penale.