”Nouă persoane au fost rănite, inclusiv cel puţin trei grav. La prima vedere nu seamănă cu un (atac) deliberat, dar anchetăm”, a anunţat luni seara, pe X, poliţia olandeză,

Până la ora transmiterii acestei știri circumstanţele exacte ale incidentului nu sunt cunoscute imediat.

O şoferiţă în vârstă de 56 de ani, originară din Nunspeet, a fost arestată ca suspectă. Ea era, de asemenea, uşor rănită.

Mai multe ambulanţe, maşini de pompieri şi unităţi de poliţie au fost trimise la faţa locului. Un elicopter medicalizat a fost de asemenea mobilizat la fața locului, potrivit De Stentor.

”Mă gndesc la victime şi la familiile lor”, a scris pe Rob Jetten, care este pe cale să devină viitorul premier al Olandei.

”O imensă recunoştinţă şi un imens respect faţă de serviciile de urgenţă, care fac totul pentru a furniza cele mai bune îngrijiri posibile”, a adăugat acesta.

O paradă urma să traverseze oraşul Elburg (nord), luni seara. Evenimentul a fost întrerupt imediat după incidentul de la Nunspeet, situat zece kilometri mai la sud, a anunţat pe Facebook municiplaitatea.