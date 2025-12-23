Panică la Nunspeet, în Olanda: Nouă persoane rănite după ce o mașină a intrat în mulțime. Trei dintre ele sunt în stare gravă

Panică la Nunspeet, în Olanda: Nouă persoane rănite după ce o mașină a intrat în mulțime/ Profimedia
Nouă persoane au fost rănite, dintre care trei grav, după ce o mașină a intrat într-un grup de persoane la Nunspeet, în apropiere de Amsterdam. Poliția a precizat că nu există indicii care să sugereze un act intenționat.

”Nouă persoane au fost rănite, inclusiv cel puţin trei grav. La prima vedere nu seamănă cu un (atac) deliberat, dar anchetăm”, a anunţat luni seara, pe X, poliţia olandeză,

Până la ora transmiterii acestei știri circumstanţele exacte ale incidentului nu sunt cunoscute imediat.

O şoferiţă în vârstă de 56 de ani, originară din Nunspeet, a fost arestată ca suspectă. Ea era, de asemenea, uşor rănită.

Mai multe ambulanţe, maşini de pompieri şi unităţi de poliţie au fost trimise la faţa locului. Un elicopter medicalizat a fost de asemenea mobilizat la fața locului, potrivit De Stentor.

”Mă gndesc la victime şi la familiile lor”, a scris pe  Rob Jetten, care este pe cale să devină viitorul premier al Olandei.

”O imensă recunoştinţă şi un imens respect faţă de serviciile de urgenţă, care fac totul pentru a furniza cele mai bune îngrijiri posibile”, a adăugat acesta.

O paradă urma să traverseze oraşul Elburg (nord), luni seara. Evenimentul a fost întrerupt imediat după incidentul de la Nunspeet, situat zece kilometri mai la sud, a anunţat pe Facebook municiplaitatea.