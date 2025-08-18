Pilates, ritualul de două ore pe săptămână

Recent, „Zâna Surprizelor” a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram rutina care o ajută să se mențină în formă: pilates. Îmbrăcată într-un top portocaliu și colanți negri, Andreea s-a filmat chiar în sala de sport pe care și-a amenajat-o acasă, arătându-și trupul tonifiat, cu abdomen plat și talie subțire.

„După 50 de ani, corpul are nevoie de mișcare mai mult ca oricând, dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate. Două ore pe săptămână sunt dedicate exclusiv sportului, chiar dacă muncesc uneori 16 ore pe zi. Îmi impun această disciplină și, indiferent de oboseală, după antrenament mă simt excelent, fără regrete”, a scris vedeta în dreptul clipului.

Lecția de echilibru: minte și trup

Andreea Marin a vorbit deschis și despre cum sănătatea fizică și cea mentală merg mână în mână:

„Înainte, când aveam 20 de kilograme în plus, munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de rezultatele mele. Eram mereu obosită și trăgeam de mine doar ca să rezist. Acum știu că sănătatea minții și a trupului înseamnă, de fapt, calitate a vieții.”

Recent, vedeta a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție medicală, fără a oferi detalii, însă susținătorii i-au trimis numeroase mesaje de încurajare.

Cum se menține Andreea Marin în formă? / Sursa foto - Instagram

Eleganță și feminitate, indiferent de vârstă

Pe lângă rutina de sport, Andreea impresionează și prin aparițiile sale impecabile. Într-una dintre cele mai recente postări, a atras atenția cu o ținută îndrăzneață: sacou alb oversize, bluză decoltată și pantaloni scurți din denim, un outfit care i-a pus în valoare silueta suplă și atitudinea încrezătoare.

La 50 de ani, Andreea Marin rămâne un exemplu de determinare.