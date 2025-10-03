”În jurul orelor 19.00 un apel 112 anunţa că 2 persoane au rămas înzăpezite cu maşina în zona Telescaunul nou din Parâng, având nevoie de ajutor. Jandarmii montani s-au deplasat de îndată spre locul indicat unde au găsit 2 persoane care au rămas blocate cu un autoturism Dacia Duster care nu era dotat cu tracţiune integrală”, au transmis jandarmii, într-un comunicat de presă.

Potrivit lor, din cauza vremii, au fost nevoiţi să parcheze auto în siguranţă şi să coboare pe jos însoţiţi de jandarmi.

În timp ce coborau, au întâlnit alte trei persoane rămase blocate cu autoturismul în zăpadă.

”Dacă primele 2 persoane erau lucrători la o cabană din zonă, cei 3 din urmă erau turişti din judeţul Timiş, luaţi de asemenea prin surprindere de condiţiile meteo. Jandarmii i-au ajutat să scoată maşina din zona unde rămăsese blocată, şi au continuat în siguranţă deplasarea”, au mai transmis jandarmii.