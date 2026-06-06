Radiografia dezastrului. motoarelor economiei s-au prăbușit - Petrișor Peiu (AUR)

Senatorul AUR și analistul economic Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă. România a trecut în zece ani de la o economie în expansiune la una aflată în declin, cu motoarele de creștere inversate și cu un stat tot mai împovărător pentru economie.

Într-o analiză poastată pe rețelele de socializare, Peiu compară două momente-cheie: 2016, anul instalării guvernului „tehnocrat” Cioloș, când economia creștea cu 4,3%, și 2026, anul propunerii guvernului „tehnocrat” Tomac, când economia scade cu 1,2%. Domeniile care generau atunci creștere — retailul, IT&C, serviciile profesionale și industria spectacolelor — sunt astăzi exact sectoarele care trag economia în jos, în timp ce industria a coborât de la 21,1% la 15,8% din PIB.

Concluzia lui Peiu este fermă: România a trecut de la o economie bazată pe consum și industrie la una dominată de stat, cu o structură dezechilibrată și cu motoare economice slăbite. „Creșterea de atunci venea din consum; scăderea de acum vine tot din consum, dar pe o economie mult mai fragilă”, sintetizează economistul.