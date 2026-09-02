38 de muncitori străini, cazați într-o clădire neterminată din Sibiu. Ce au găsit polițiștii în imobil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 18:00

Un control al autorităților a scos la iveală condițiile în care erau cazați 38 de muncitori din Nepal și Sri Lanka într-o clădire aflată încă în construcție, în Șelimbăr, județul Sibiu. Imobilul avea zece camere, iar ferestrele erau înlocuite cu folii, în timp ce pe scări se afla moloz. Verificările au fost declanșate după sesizarea unui localnic.

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