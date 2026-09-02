Accident grav în Cluj: un bărbat băut și fără permis a lovit o fetiță de 5 ani cu ATV-ul și a fugit

Un bărbat de 31 de ani din județul Cluj a ajuns în arest preventiv după un accident grav produs în localitatea Mera. Individul ar fi urcat băut pe un ATV, ar fi lovit din spate o fetiță de numai 5 ani care mergea pe marginea drumului și apoi ar fi părăsit locul accidentului. Polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, iar ATV-ul nu era înregistrat sau înmatriculat.
Fetiță de 5 ani, lovită de un ATV pe o stradă din Mera
Accidentul s-a produs pe o stradă îngustă din localitatea Mera, județul Cluj. Întrucât drumul nu dispune de trotuar, fetița se deplasa împreună cu bunica sa pe marginea carosabilului.
Într-un moment de neatenție, copila ar fi fost lovită din spate de un ATV condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani.
După impact, în loc să rămână la fața locului și să verifice starea victimei, șoferul ATV-ului ar fi fugit. Polițiștii au reușit însă să îl identifice și să îl prindă într-un timp scurt.
Fetița a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Copila a rămas internată timp de două zile pentru îngrijiri medicale.
Șoferul era băut și nu avea permis
Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală mai multe nereguli grave.
Bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În plus, ATV-ul pe care îl conducea nu figura ca fiind înregistrat sau înmatriculat.
Situația a devenit și mai gravă după testarea alcoolscopică. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.
„De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acestuia i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei”, a transmis Andreea Răchită, ofițer de presă al IPJ Cluj.
Probele biologice urmează să stabilească alcoolemia exactă.
Localnicii sunt revoltați după accident
Incidentul i-a alarmat pe oamenii din Mera, mai ales că zona este frecventată de copii.
Localnicii spun că bărbatul ar proveni dintr-un sat din apropiere și că venea deseori în zonă.
„Fetița venea la bunica-sa, și s-a întâmplat... Am fost toți vecinii afară”, a povestit o localnică pentru presa locală.
Un alt localnic a explicat că bărbatul venise la socrul său, care locuiește în apropiere.
Oamenii atrag atenția și asupra faptului că strada este îngustă și nu există trotuare, ceea ce îi obligă pe pietoni, inclusiv pe copii, să circule foarte aproape de partea carosabilă.
„Aici sunt foarte mulți copii”, a spus o localnică, subliniind că părinții sunt îngrijorați de siguranța celor mici.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După ce a fost prins, bărbatul a fost reținut de polițiști. Ulterior, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
În acest caz sunt efectuate cercetări pentru mai multe fapte, printre care conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.