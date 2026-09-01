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Locale· 1 min citire
Planul Roșu de Intervenție, activat în stațiunea Saturn. 30 de persoane au acuzat stări de rău -UDPATE
FOTO: ISU Dobrogea
Publicat1 sept. 2026, 21:08
Actualizat1 sept. 2026, 23:10
Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, marţi seară, în judeţul Constanţa, după ce aproximativ 30 de persoane cazate la un hotel din staţiunea Saturn au acuzat stări de rău, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
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