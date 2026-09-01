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Planul Roșu de Intervenție, activat în stațiunea Saturn. 30 de persoane au acuzat stări de rău -UDPATE

FOTO: ISU Dobrogea

FOTO: ISU Dobrogea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 21:08
Actualizat1 sept. 2026, 23:10

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, marţi seară, în judeţul Constanţa, după ce aproximativ 30 de persoane cazate la un hotel din staţiunea Saturn au acuzat stări de rău, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

UPDATE - Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat

Potrivit IGSU, un apel la 112 a semnalat faptul că aproximativ 30 de persoane se simt rău. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Constanţa.

Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate o autospecială de stingere, trei autospeciale pentru transport personal şi victime multiple, trei microbuze, o ambulanţă SMURD şi patru ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Persoanele afectate au fost evaluate şi triate la faţa locului de echipajele medicale.

Potrivit datelor comunicate de autorităţi, şase persoane, dintre care doi minori, au fost transportate la spital, în timp ce alte 36 de persoane, dintre care opt minori, primesc îngrijiri medicale la faţa locului.

Ulterior, începând cu ora 22:40, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care s-au produs stările de rău.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Începând cu ora 20:28 se activează Planul Roșu de Intervenție - 30 persoane cu stare de rau într-un hotel din stațiunea Saturn”, a transmis ISU Dobrogea.

Intervenția este în dinamică, iar militarii ISU Dobrogea și cadrele medicale urmează să efectueze triajul persoanelor.

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