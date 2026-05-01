NASA a publicat noi imagini de pe Marte, care schimbă tot ce știam despre Planeta Roșie

Sursă: NASA

Noi date venite din adâncurile spațiului oferă o perspectivă cu totul diferită asupra evoluției planetei Marte. Cele mai recente imagini panoramice realizate de misiunile NASA scot la iveală detalii care conturează un trecut mult mai complex decât se credea până acum, în care apa și procesele chimice ar fi jucat un rol esențial.

Cu ajutorul a două rovere aflate la mii de kilometri distanță unul de celălalt, cercetătorii reușesc să reconstruiască, pas cu pas, istoria Planetei Roșii. Fiecare descoperire adaugă o nouă piesă într-un puzzle uriaș, care ar putea răspunde, în cele din urmă, la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii: a existat sau nu viață pe Marte?

Două rovere, două direcții, o singură poveste

Misiunile desfășurate de NASA pe Marte funcționează ca un mecanism perfect sincronizat. Roverele Curiosity și Perseverance explorează regiuni complet diferite, dar complementare, oferind o imagine amplă asupra evoluției planetei.

Curiosity, aflat pe versanții muntelui Sharp din craterul Gale, analizează straturi geologice dispuse ca într-un manual de istorie. Pe măsură ce urcă, roverul „parcurge” etape tot mai recente din trecutul planetei, fiecare strat dezvăluind informații despre schimbările de mediu.

În același timp, Perseverance explorează craterul Jezero, o zonă extrem de veche, unde rocile studiate datează din primele epoci ale lui Marte. Astfel, cele două misiuni oferă perspective opuse, dar care se completează perfect: una urmărește evoluția spre „prezent”, cealaltă coboară către originile planetei.

Urme ale apei ascunse în peisaje spectaculoase

Imaginile surprinse de Curiosity, realizate din peste 1.000 de cadre, arată structuri geologice neobișnuite, cunoscute sub numele de „boxwork”. Aceste formațiuni, asemănătoare unor rețele fine, indică faptul că apa subterană a circulat cândva prin fisurile rocilor.

Mineralele transportate de apă s-au depus în aceste crăpături, întărind zonele respective și făcându-le mai rezistente la eroziune. Practic, ceea ce vedem astăzi sunt „scheletele” unor sisteme vechi de circulație a apei.

În contrast, Perseverance studiază o regiune aridă, aparent lipsită de viață, dar care ascunde indicii clare ale unui trecut mult mai activ. Analizele sugerează că acolo ar fi existat cândva apă lichidă și procese chimice intense.

Descoperiri care schimbă radical scenariul

Încă de la începutul misiunii sale, Curiosity a avut ca obiectiv principal să afle dacă Marte a oferit vreodată condiții favorabile vieții. Rezultatele au apărut rapid.

Roverul a confirmat existența apei în trecut, dar și a unor elemente chimice esențiale pentru apariția vieții. În plus, a identificat mineralul siderit, care ar putea explica unde a dispărut o parte din atmosfera densă a planetei.

Mai mult, au fost descoperite molecule organice complexe, inclusiv hidrocarburi cu lanț lung, care, pe Pământ, sunt asociate cu procese biologice. Aceste descoperiri nu confirmă existența vieții, dar arată că mediul marțian ar fi putut susține microorganisme.

Perseverance caută dovezi directe ale vieții

Perseverance merge mai departe și caută urme directe ale vieții microbiene. Una dintre cele mai intrigante descoperiri este o rocă ce prezintă modele care, pe Terra, sunt asociate cu activitatea microorganismelor. Deși nu există încă o confirmare clară, indiciile sunt suficient de puternice pentru a menține interesul comunității științifice la cote ridicate.

Spre deosebire de predecesorul său, Perseverance colectează probe de rocă și le depozitează pentru a fi aduse, în viitor, pe Pământ. Până acum, roverul a strâns zeci de mostre care ar putea oferi răspunsuri decisive.

Fenomene spectaculoase observate pentru prima dată

Pe lângă analiza solului și a rocilor, misiunea Perseverance a adus și descoperiri complet noi. Roverul a reușit să înregistreze descărcări electrice în interiorul tornadelor de praf, un fenomen nemaivăzut până acum pe o altă planetă.

De asemenea, au fost observate aurore direct de la suprafața lui Marte, oferind indicii valoroase despre comportamentul atmosferei sale.

Toate aceste observații contribuie nu doar la înțelegerea Planetei Roșii, ci și la o mai bună cunoaștere a modului în care funcționează planetele în general, deschizând drumul unor descoperiri și mai spectaculoase în viitor.