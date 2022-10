Tânăra povestește cum a suferit o intervenție chirurgicală de cantoplastie cu câteva ore înainte ca iubitul său să cumpere biletele de avion. Procedura constă în ridicarea colțului extern al ochiului și ajută la obținerea unei „priviri de pisică".

Ea explică în clipurile postate pe tiktok că medicul care a operat-o a uitat să îi furnizeze documentele care indicau faptul că avea autorizație pentru a zbura.

„Am mers la toaletă și, când m-am așezat, s-a auzit o bubuitură. Imediat am simțit un lichid fierbinte care mi se scurgea pe gât. Am luat niște servețele și am început să mă șterg. Era sânge!”, povestește aceasta.

În ciuda situației îngrijorătoare, tânara spune că starea ei actuală este una bună.