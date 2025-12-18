Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ transmite că joi, în jurul orei 6:50, pompierii au fost anunţaţi prin apel 112 cu privire la faptul că a avut loc un accident rutier în satul Târpeşti din comuna Petricani.

”Un autobuz în care se aflau conducătorul auto şi cinci pasageri a părăsit partea carosabilă şi a lovit un stâlp de electricitate şi gardul unei gospodării. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la SVSU Petricani, Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ şi IPJ. La sosirea pompierilor, în autobuz nu se afla nicio persoană. Conducătorul auto nu a necesitat îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanţii ISU Neamţ.

Pompierii au acţionat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Totodată, un echipaj de la operatorul economic de distribuţie a energiei electrice a fost solicitat la locul evenimentului pentru a remedierea defecţiunilor cauzate de evenimentul rutier.