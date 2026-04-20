Potrivit procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, ancheta a fost finalizată, iar edilul este acuzat că și-ar fi agresat concubina, lovind-o repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și a corpului. În urma violențelor, victima ar fi suferit leziuni traumatice care au necesitat între 5 și 6 zile de îngrijiri medicale, arată informatiata.ro.

Acuzații extinse: agresiuni și asupra unei minore

Anchetatorii susțin că agresiunile nu s-ar fi oprit aici. Radu Reziuc este acuzat că ar fi atacat-o și pe fiica femeii, pe care ar fi lovit-o cu picioarele și cu un obiect cu potențial periculos, în zona capului. Leziunile suferite de aceasta au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale, potrivit datelor din dosar.

Victimele, ținute cu forța în locuință

Un alt cap de acuzare extrem de grav vizează lipsirea de libertate. Conform procurorilor, după producerea incidentelor, edilul le-ar fi împiedicat pe cele două victime să părăsească locuința până dimineața, în jurul orei 07:00, ținându-le practic sechestrate.

În urma probelor administrate, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Radu Reziuc pentru mai multe infracțiuni, printre care violență în familie, lovire sau alte violențe și două fapte de lipsire de libertate în mod ilegal.

Cazul urmează să fie analizat de instanța de judecată, care va decide asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatului.