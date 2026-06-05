Scene neobișnuite în București: un pacient a coborât din ambulanță în mijlocul traficului și a fost imobilizat de jandarmi

Sursă: Realitatea.net

Un incident neobișnuit petrecut pe o arteră circulată din București a atras atenția șoferilor și a stârnit numeroase reacții în mediul online. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecială în timp ce aceasta era oprită la semafor și a ajuns să fie imobilizat de jandarmii aflați în zonă.

Întregul moment a fost surprins de un participant la trafic și publicat ulterior pe rețelele de socializare, unde imaginile au devenit rapid virale.

Pacientul a părăsit ambulanța în timp ce aceasta era oprită la semafor

Potrivit imaginilor distribuite online, ambulanța se afla în trafic și a oprit la culoarea roșie a semaforului. La un moment dat, ușile din spate ale autospecialei s-au deschis, iar pacientul aflat în interior a coborât și a început să se deplaseze printre vehiculele aflate în intersecție.

Comportamentul bărbatului i-a surprins atât pe șoferii aflați în apropiere, cât și pe cadrele medicale care îl însoțeau.

Echipajul medical a încercat să îl oprească

Imediat după ce pacientul a părăsit ambulanța, membrii echipajului medical au coborât din autospecială și au pornit în urmărirea acestuia.

Asistenta și ambulanțierul au încercat să îl convingă să revină în vehicul și să evite expunerea la pericolele din trafic, însă bărbatul și-a continuat deplasarea printre mașinile aflate pe carosabil.

Situația a creat momente de tensiune atât pentru personalul medical, cât și pentru participanții la trafic, având în vedere riscul producerii unui accident.

Intervenția jandarmilor a pus capăt incidentului

În timpul deplasării prin intersecție, bărbatul a observat o autospecială a Jandarmeriei aflată în apropiere. Conform imaginilor filmate de martori, acesta s-a aruncat pe carosabil, gest care a determinat intervenția imediată a forțelor de ordine.

Mai mulți jandarmi au coborât din autospecială și au acționat pentru imobilizarea persoanei, astfel încât situația să nu escaladeze și să nu pună în pericol siguranța celor aflați în trafic.

După intervenție, bărbatul a fost preluat de autorități și de personalul medical.

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale

Filmarea publicată pe TikTok și redistribuită pe alte platforme online a generat mii de vizualizări într-un timp foarte scurt. Internauții au comentat intens imaginile, mulți fiind surprinși de modul în care s-a desfășurat întregul episod.

De asemenea, numeroși utilizatori au apreciat reacția rapidă a echipajului medical și a jandarmilor, care au intervenit pentru a preveni un posibil incident grav.