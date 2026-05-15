Bolojan a găsit bani de majorări după demitere. Cui dă premierul bani în plus?

După luni întregi de tăieri, înghețări și apeluri la austeritate, Guvernul Bolojan surprinde pe ultima sută de metri: deschide robinetul și pompează bani în plus pentru anumite categorii.

Cine primește bani în plus de la GUVERNUL BOLOJAN?

Bani în plus pentru copiii cu dizabilități

-Indemnizația copiilor cu handicap grav crește de la 463 la 548 lei

-Indemnizația copiilor cu handicap accentuat crește de la 232 lei la 397 lei

-Indemnizația copiilor cu handicap mediu crește de la 80 de la 80 lei la 199 lei

Bani în plus pentru profesori

- 1.500 de lei - primă de carieră didactică

- bani destinați exclusiv formării profesionale și activităților educaționale

Câți bani primesc primăriile locale?

- Fonduri de 2 miliarde de lei pentru proiecte cu fonduri europene

- Împrumuturi locale, în limita sumei de 10 miliarde de lei cu anumite condiții.

Salarii mai mari pentru angajații ROMGAZ

- Angajații Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie