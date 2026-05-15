Bolojan a găsit bani de majorări după demitere. Cui dă premierul bani în plus?
Ilie Bolojan
După luni întregi de tăieri, înghețări și apeluri la austeritate, Guvernul Bolojan surprinde pe ultima sută de metri: deschide robinetul și pompează bani în plus pentru anumite categorii.
Cine primește bani în plus de la GUVERNUL BOLOJAN?
Bani în plus pentru copiii cu dizabilități
-Indemnizația copiilor cu handicap grav crește de la 463 la 548 lei
-Indemnizația copiilor cu handicap accentuat crește de la 232 lei la 397 lei
-Indemnizația copiilor cu handicap mediu crește de la 80 de la 80 lei la 199 lei
Bani în plus pentru profesori
- 1.500 de lei - primă de10 carieră didactică
- bani destinați exclusiv formării profesionale și activităților educaționale
Câți bani primesc primăriile locale?
- Fonduri de 2 miliarde de lei pentru proiecte cu fonduri europene
- Împrumuturi locale, în limita sumei de 10 miliarde de lei cu anumite condiții.
Salarii mai mari pentru angajații ROMGAZ
- Angajații Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie
