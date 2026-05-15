Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Declarația lui Nicușor Dan în cazul Oanei Gheorghiu confirmă dubla măsură care definește guvernarea”

„Declarația lui Nicușor Dan în cazul vicepremierului Oana Gheorghiu confirmă încă o dată dubla măsură care definește această guvernare și întregul sistem construit în jurul ei.

Când adversarii politici sunt vizați de acuzații sau suspiciuni, verdictul vine instant: „corupție”, „penali”, „pericol pentru statul de drept”. Când scandalurile izbucnesc însă în propria tabără, brusc „nu se pot face încadrări juridice”, „trebuie analizat”, „să așteptăm”. Exact același tipar pe care l-am văzut și în cazul Anastasiu.

Orice român vede foarte clar despre ce este vorba. Dar pentru Nicușor Dan și cercul său politic, corupția pare să existe doar la adversari. În interiorul propriului sistem, totul devine relativ, interpretabil și demn de înțelegere.

Mai grav este că președintele încearcă să mute discuția spre „marea evaziune”, ca și cum un posibil abuz sau o posibilă ilegalitate din interiorul Guvernului ar deveni mai puțin gravă dacă există și alte probleme în societate. Această logică este exact motivul pentru care românii și-au pierdut încrederea în actuala clasă politică.

Au promis meritocrație și curățenie morală. Au ajuns să ofere protecție politică propriilor oameni și să caute explicații pentru fiecare scandal care îi lovește.

Românii s-au săturat de această ipocrizie permanentă, în care legea este invocată selectiv, iar standardele se schimbă în funcție de culoarea politică a celui implicat”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

