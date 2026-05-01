Ce pedeapsă a primit o mamă care și-a ucis bebelușul și apoi a cerut bani pe Tik Tok pentru înmormântare: rănile fetiței au fost „catastrofale”

Sursă: Realitatea.net

O femeie de 30 de ani a fost găsită vinovată pentru uciderea propriei fiice, o fetiță de doar 19 zile, într-un caz care a stârnit reacții puternice în opinia publică din Marea Britanie. Tragedia a fost urmată de un comportament care a ridicat și mai multe semne de întrebare: la scurt timp după moartea copilului, femeia a publicat clipuri pe rețelele sociale în care cerea bani pentru înmormântare.

Crima a avut loc în iulie 2023, în locuința femeii din Greenock, în apropiere de Glasgow. Potrivit anchetatorilor, femeia și-ar fi pierdut controlul în timp ce încerca să aibă grijă de copil. Bebelușul a suferit răni extrem de grave, descrise de medici drept „catastrofale”.

Printre leziuni s-au numărat fracturi craniene multiple, coaste rupte și traumatisme cerebrale severe, semne care, potrivit experților, indică lovituri repetate și scuturare violentă. În fața instanței, femeia a susținut că nu este responsabilă și a încercat să dea vina pe un alt copil aflat în locuință. Ea a declarat că și-ar fi găsit fiica pe podea, după ce s-ar fi trezit din somn.

Procurorii au respins această versiune, considerând-o neplauzibilă. După o săptămână de audieri, jurații au decis că femeia este vinovată, conform presei internaționale.

Videoclipurile de pe TikTok, după tragedie

La scurt timp după moartea copilului, femeia a publicat mai multe clipuri pe TikTok, în care prezenta cazul ca pe o tragedie neașteptată și cerea donații pentru înmormântare. În unele videoclipuri apărea plângând, în altele făcea playback pe melodii cu tentă emoțională. Ea solicita inclusiv bani pentru o înmormântare cu trăsură trasă de cai.

Deși femeia a susținut în continuare că și-a iubit copilul și că ar fi fost vorba despre un accident, experții medicali au exclus această ipoteză. Instanța a anunțat că va primi o pedeapsă cu închisoarea pe viață, urmând ca durata minimă de detenție să fie stabilită ulterior. Până la pronunțarea sentinței finale, femeia rămâne în arest preventiv. Cazul a fost descris de judecători drept unul extrem de rar și profund tulburător, atât prin natura faptelor, cât și prin comportamentul ulterior al inculpatei.