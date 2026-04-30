Donald Trump se vede „cel mai puternic om din toate timpurile”. Cum își construiește imaginea

Sursă: Realitatea.net

Președintele american Donald Trump se consideră, în această etapă, „cel mai puternic om din toate timpurile” și se plasează alături de figuri istorice precum Alexandru cel Mare, Iulius Caesar sau Napoleon Bonaparte, potrivit unor surse citate de revista The Atlantic.

Apropiați ai administrației spun că Trump își dorește să fie perceput ca un lider care a reușit lucruri imposibile pentru alții, mizând pe forța personală și pe voința sa. Potrivit publicației, Trump nu se mai compară doar cu foști președinți americani, ci se vede acum ca o figură fără precedent în istoria mondială.

The Atlantic arată că limbajul său a devenit tot mai dramatic, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. De exemplu, la începutul lunii aprilie, acesta afirma: ”O civilizaţie întreagă va muri în această seară pentru a nu mai renaşte niciodată”. În același timp, intervențiile SUA au fost prezentate de Trump drept momente istorice majore.

Ce spun sursele din interiorul administrației

Surse apropiate de Casa Albă descriu o schimbare de ton și de atitudine în această perioadă. ”El vrea să ne amintim de el ca de cel care a realizat lucruri imposibile pentru alţii, mulţumită tăriei sale de caracter şi voinţei sale ieşite din comun”. Un alt apropiat al administrației rezumă situația astfel:

”El se află în mod clar într-o fază de dezinvoltură totală”. Revista notează că această tendință de autoglorificare nu este nouă, dar a devenit mai vizibilă spre finalul mandatului. Trump ar încerca să lase și o amprentă concretă asupra Casei Albe, prin proiecte precum o sală de bal inspirată din arhitectura Romei antice sau emiterea unei monede de aur cu profilul său, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a SUA.

Îl interesează sau nu „moștenirea” politică

În ciuda acestor gesturi, sursele citate spun că Trump nu este preocupat în mod real de ideea de „moștenire” politică.

”El este eliberat de preocupări politice şi este capabil să facă mai degrabă ceea ce este cu adevărat drept decât ceea ce-i serveşte intereselor politice”, a declarat un oficial de rang înalt.

”Singura moştenire care-l preocupă pe preşedintele Trump este să facă America mai măreaţă ca niciodată”, a declarat purtătoarea de cuvânt Olivia Wales.

Un episod relatat de un colaborator apropiat sugerează aceeași atitudine directă din partea lui Trump:

”Ce-mi pasă mie? Voi fi mort”.