Liderul suprem al Iranului: „Locul americanilor în Golful Persic este pe fundul apelor”. Mojtaba Khamenei promite protejarea programului nuclear

Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj ferm privind direcția strategică a țării, subliniind că programul nuclear și cel de rachete sunt considerate elemente esențiale de securitate națională.

Declarația vine în contextul încercărilor președintelui american Donald Trump de a relua negocierile pe aceste teme sensibile. Mesajul a fost difuzat la televiziunea de stat, sub forma unei declarații scrise, așa cum s-a întâmplat de când a început războiul în Orientul Mijlociu. Khamenei a preluat conducerea după atacul aerian din 28 februarie în care a fost ucis tatăl său, Ali Khamenei, iar de atunci nu a mai apărut public.

„Nouăzeci de milioane de iranieni mândri și onorabili, atât din interiorul, cât și din afara țării, consideră toate capacitățile spirituale, umane, științifice, industriale și tehnologice ale Iranului, bazate pe identitate - de la nanotehnologie și biotehnologie la capacitățile nucleare și de rachete - drept bunuri naționale și le vor proteja la fel cum acestea protejează apele, uscatul și spațiul aerian al țării”, spune Khamenei.

Mesaj direct către SUA

Advertising

Advertising

În același discurs, liderul iranian a avut un ton dur la adresa Statelor Unite, sugerând că prezența americană în regiunea Golfului Persic nu este legitimă.

„Cu ajutorul și puterea lui Dumnezeu, viitorul luminos al regiunii Golfului Persic va fi un viitor fără America, unul care va servi progresului, confortului și prosperității poporului său”, spune Khamenei în declarație.

Khamenei a făcut referire și la importanța strategică a Strâmtorii Hormuz, subliniind controlul Iranului asupra acestei rute esențiale pentru transportul petrolului.

„Noi și vecinii noștri de peste apele Golfului Persic și ale [Golfului] Omanului împărtășim un destin comun. Străinii care vin de la mii de kilometri distanță pentru a acționa cu lăcomie și răutate acolo nu au ce căuta în el - cu excepția fundului apelor sale.”

Ce transmite Iranul pentru perioada următoare

Liderul suprem afirmă că Teheranul își va consolida controlul asupra regiunii și va interveni împotriva a ceea ce consideră a fi „abuzuri” asupra căilor navigabile. Potrivit acestuia, o astfel de abordare ar urma să aducă stabilitate și beneficii economice statelor din zonă, într-un context tensionat, marcat de presiuni externe și negocieri sensibile.