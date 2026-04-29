Crimă șocantă în Japonia: un angajat de la grădina zoologică și-ar fi ucis soția și i-ar fi incinerat trupul la locul de muncă
Un caz cutremurător investigat de autoritățile din Japonia atrage atenția opiniei publice, după ce un angajat al Grădina Zoologică Asahiyama a recunoscut că și-ar fi ucis soția și ar fi încercat să-i facă trupul dispărut.
Bărbatul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, este audiat de polițiști în legătură cu dispariția femeii, al cărei cadavru nu a fost găsit până în acest moment. Potrivit presei locale, suspectul ar fi mărturisit anchetatorilor că a folosit incineratorul grădinii zoologice pentru a distruge corpul victimei.
Cum a acționat criminalul?
Mai exact, acesta ar fi utilizat instalația destinată eliminării deșeurilor și carcaselor de animale pentru a incinera trupul soției sale „timp de câteva ore”, în încercarea de a șterge orice urmă a crimei.
Cazul este în plină desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs presupusa crimă. În paralel, conducerea Grădinii Zoologice Asahiyama a anunțat că va coopera pe deplin cu autoritățile.
Incidentul a avut și consecințe asupra activității instituției. Redeschiderea parcului, programată inițial pentru această perioadă, a fost amânată din cauza investigațiilor în curs. Reprezentanții grădinii zoologice au transmis că își propun reluarea activității în zilele următoare, după finalizarea primelor etape ale anchetei.
Autoritățile din Japonia continuă cercetările pentru a clarifica toate detaliile acestui caz care a șocat comunitatea locală și opinia publică internațională.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News