Fals polițist, reținut în Timișoara: a cerut 1.500 de lei unei șoferițe, amenințând-o că îi reține permisul

Un bărbat care ar fi încercat să înșele o șoferiță din Timișoara, după ce a oprit-o în trafic îmbrăcat în uniformă de polițist, a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi cerut femeii 1.500 de lei, susținând că, în caz contrar, îi va reține permisul de conducere.
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș informează că, la 21 septembrie 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au reținut un bărbat cercetat pentru uzurpare de calități oficiale și tentativă de înșelăciune.
Potrivit IPJ Timiș, incidentul a avut loc la începutul lunii iulie, pe o stradă din Timișoara. Femeia le-a relatat polițiștilor că a fost oprită de un bărbat îmbrăcat în uniformă de polițist, care i-ar fi cerut să mute autoturismul într-o stație de alimentare cu carburant din apropiere.
Cum a fost oprită în trafic femeia
„În fapt, la data de 2 iulie 2026, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara au fost sesizaţi de către o femeie, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe Calea Stan Vidrighin din municipiul Timişoara, ar fi fost oprită de un bărbat care purta o uniformă de poliţist şi care i-ar fi indicat să mute autoturismul într-o staţie de alimentare cu carburant din proximitate”, precizează sursa citată.
Suma cerută de falsul polițist pentru a nu-i lua permisul
Ajunși în stația de alimentare, bărbatul i-ar fi spus femeii că ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și i-ar fi cerut 1.500 de lei, amenințând-o că îi va reține permisul dacă nu îi dă banii.
„Întrucât femeia nu avea asupra sa suma de bani solicitată, bărbatul ar fi îndemnat-o să se deplaseze la o unitate bancară. Pe parcursul deplasării, femeia a apelat numărul unic de urgenţă 112. La sosirea echipajului de poliţie în staţia de alimentare cu carburant, bărbatul ar fi părăsit locul faptei”, mai arată sursa citată.
Măsurile dispuse de Poliție
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru uzurpare de calități oficiale și tentativă de înșelăciune. În urma cercetărilor, bărbatul bănuit de comiterea faptelor a fost identificat. Este vorba despre un bărbat de 41 de ani, care a fost depistat la 21 septembrie 2026, în municipiul Arad, și dus la Poliția Municipiului Timișoara pentru audieri.
„În urma probatoriului administrat, poliţiştii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de acesta, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uzurpare de calităţi oficiale şi tentativă de înşelăciune, bărbatul fiind reţinut pentru 24 de ore”, mai precizează IPJ Timiş.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.