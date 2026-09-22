Fals polițist, reținut în Timișoara: a cerut 1.500 de lei unei șoferițe, amenințând-o că îi reține permisul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 14:45

Un bărbat care ar fi încercat să înșele o șoferiță din Timișoara, după ce a oprit-o în trafic îmbrăcat în uniformă de polițist, a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi cerut femeii 1.500 de lei, susținând că, în caz contrar, îi va reține permisul de conducere.

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