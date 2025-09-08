Aceștia reușeau să dispară rapid la apariția patrulelor și a uniformelor. Acum, în doar câteva ore, polițiștii locali, majoritatea îmbrăcați în civil, au denunțat zece persoane pentru înșelăciune și jocuri de noroc ilegale.

Ancheta a început după ce autoritățile au observat comportamentul a trei bărbați, toți cetățeni români cu vârste între 22 și 35 de ani, care atrăgeau turiști străini mimând câștiguri false pentru a-i păcăli.

Specialitatea lor era „alba neagra”. Pe lângă plângerea depusă la Parchet, în cazul lor a fost dispus și sechestrul unei sume de peste o mie de euro, considerată provenită din fraudele comise chiar înainte de intervenția agenților.

Grupul I Centru, în urma sesizării depuse de Asociația Comercianților din Trevi (care reunește circa 40 de activități), a intensificat și concentrat serviciile dedicate combaterii fenomenelor de comerț ilegal și microcriminalitate, dar și protecției turiștilor de diverse forme de înșelăciune, în punctele cele mai frecventate, atât cu agenți în uniformă, cât și în civil.

În ultimele ore, agenții au cerut și colaborarea directă a comercianților, cărora le-au pus la dispoziție un contact pentru a semnala prezențe sau situații suspecte.

„Problema însă – subliniază comercianții Asociației Trevi – este că aici ar fi nevoie de o prezență fixă, inclusiv mixtă cu poliție și carabinieri, prin patrule continue și țintite. De aceea cerem prefectului Lamberto Giannini o intervenție coordonată, așa cum se întâmplă în așa-numitele zone roșii cu control întărit.”

Polițiștii locali monitorizează tot ceea ce se învârte în jurul jocului „alba neagra”.

După intervenții repetate care reușiseră să limiteze fenomenul în alte zone ale Centrului, s-a constatat că mecanismul implică mai multe roluri: un „manipulator”, care conduce efectiv jocul, și numeroși complici, „actorii”, care se prefac a fi jucători neștiutori și îi induc în eroare pe trecători.