AUR a stabilit prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară: taxe mai mici, sprijin pentru antreprenori, reforma statului, educație și securitate energetică

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 19:20

Alianța pentru Unirea Românilor a stabilit, în cadrul Consiliului Național de Conducere reunit la Drobeta-Turnu Severin, principalele priorități legislative pentru următoarea sesiune parlamentară. Acestea vizează economia, fiscalitatea, reforma statului, educația, transparența și securitatea energetică.

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