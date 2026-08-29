AUR refuză alianțele și amenință cu boicotul: Petrișor Peiu exclude negocierile cu PSD și PNL

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 22:37

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că partidul său exclude orice negociere pentru formarea unui guvern alături de celelalte formațiuni politice. Totodată, acesta a avertizat că AUR ar putea boicota consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, în cazul în care discuțiile organizate de președintele Nicușor Dan se vor reduce la o simplă formalitate de imagine.

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