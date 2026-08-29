AUR refuză alianțele și amenință cu boicotul: Petrișor Peiu exclude negocierile cu PSD și PNL

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că partidul său exclude orice negociere pentru formarea unui guvern alături de celelalte formațiuni politice. Totodată, acesta a avertizat că AUR ar putea boicota consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, în cazul în care discuțiile organizate de președintele Nicușor Dan se vor reduce la o simplă formalitate de imagine.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, respinge categoric posibilitatea formării unei majorități alături de principalele formațiuni politice și avertizează că partidul ar putea refuza participarea la discuțiile oficiale de la Palatul Cotroceni, dacă acestea se vor rezuma la simple exerciții de imagine ale președintelui Nicușor Dan.
Poziția AUR față de consultările informale și partidele de la guvernare
Reprezentantul AUR susține că partidul nu se va alătura unor întâlniri fără miză reală și neagă orice tratative de culise pentru susținerea vreunui Executiv:
Refuzul formalităților: Peiu a criticat scenariul în care bazele Guvernului s-ar pune în discuții informale, iar consultările oficiale ar fi organizate doar pentru camerele de filmat. Într-un astfel de context, prezența AUR nu își are rostul.
Excluderea PSD și PNL: Nu există negocieri, formale sau informale, cu social-democrații sau liberalii pentru configurarea unei majorități parlamentare.
Votul la moțiune, un gest izolat: AUR precizează că votul comun cu PSD pentru demiterea Executivului nu a însemnat o alianță politică, mai ales în condițiile în care liderii PSD au exclus public o colaborare guvernamentală cu formațiunea condusă de George Simion.
O criză politică prelungită fără o soluție de majoritate
Instabilitatea politică persistă din luna mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. De atunci, încercările succesive de închegare a unui nou cabinet au eșuat:
Cabinetul Tomac: Prima opțiune vehiculată de președinte, Eugen Tomac, nu a obținut susținerea necesară în Parlament.
Cabinetul Veștea: Desemnarea ulterioară a lui Adrian Veștea s-a încheiat tot cu un eșec la votul de încredere.
Blocajul propunerilor: PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, în timp ce blocul PNL-USR-UDMR l-a susținut pe Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan a refuzat ambele variante, invocând lipsa unei majorități clare.
Administrația Prezidențială urmează să reia rundele de negociere după data de 1 septembrie, însă șeful statului a reiterat ferm că nu își dorește cooptarea AUR în viitoarea formulă guvernamentală.