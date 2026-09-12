Bolojan scoate 1,8 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru candidatura lui Cioloș la șefia Francofoniei

Publicat 12 sept. 2026, 07:47 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul demis sparge nu mai puțin de 1,8 milioane de lei pentru a susține candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar General al Francofoniei! Nu sunt bani pentru salarii și unități medicale, însă Ilie Bolojan a aprobat ca banii destinați candidaturii lui Cioloș să fie scoși din Fondul de rezervă. Din suma alocată, a transmis purtătoarea de cuvânt a executivului, va fi amenajat pavilionul României și vor fi susținute activități culturale, tocmai în Cambodgia. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere din partea Guvernului, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

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