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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan vrea să desemneze premierul până la plecarea în SUA. Când vor ajunge partidele la consultări și cine sunt favoriții de pe lista scurtă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 18:11
Actualizat14 sept. 2026, 18:12
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că își dorește să desemneze premierul până la sfârșitul acestei săptămâni, înainte de plecarea în Statele Unite, la reuniunea ONU. Șeful statului a spus că se aștepta la o colaborare mai bună între partide, având în vedere situația politică și economică a României. Între timp, negocierile pentru formarea viitorului Guvern rămân blocate. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Sorin Grindeanu i-ar fi propus lui Ilie Bolojan ca deciziile importante să fie luate cu acordul PSD și PNL, însă premierul demis ar fi refuzat.În lipsa unui acord politic, scenariul alegerilor anticipate rămâne pe masa președintelui.

Mai multe nume, luate în calcul pentru funcția de premier

Astfel, în această săptămână sunt așteptate consultări între șeful statului și reprezentanții partidelor pentru identificarea unei soluții politice care să permită formarea unui nou Guvern.

În ultimele săptămâni au fost vehiculate mai multe variante pentru funcția de prim-ministru, inclusiv nume de premieri tehnocrați. Printre persoanele menționate în discuțiile politice s-au numărat Lucian Niculescu și Alexandru Nazare.

Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, a primit și aprecieri publice din partea președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a subliniat profesionalismul acestuia și capacitatea de a gestiona problemele legate de bugetul țării, aspect considerat important în perioada următoare.

Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi în Parlament

Indiferent de numele premierului desemnat de președinte, pentru învestirea Guvernului este necesară obținerea unei majorități în Parlament. În actuala configurație, sunt necesare 233 de voturi pentru acordarea votului de încredere.

Până în prezent, partidele nu au reușit să ajungă la o formulă politică prin care să fie asigurată o majoritate parlamentară, chiar și una instabilă.

Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra acestei probleme, însă a transmis că intenționează să facă desemnarea premierului chiar și în absența unei majorități deja conturate.

Alegerile anticipate, o variantă care nu a fost exclusă

În cazul în care partidele nu vor reuși să formeze o majoritate și Guvernul propus nu va primi votul Parlamentului, situația politică ar putea intra într-o nouă etapă de incertitudine.

Nicușor Dan nu a exclus nici posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, variantă care ar putea deveni relevantă în cazul în care procedurile constituționale pentru formarea unui Guvern eșuează.

În perioada următoare, consultările de la Cotroceni și negocierile dintre partide sunt esențiale pentru stabilirea unei formule de guvernare. Principala miză este desemnarea premierului până la sfârșitul săptămânii și identificarea unei soluții care să poată obține voturile necesare în Parlament.

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