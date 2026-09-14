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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan vrea să desemneze premierul până la plecarea în SUA. Când vor ajunge partidele la consultări și cine sunt favoriții de pe lista scurtă
Publicat14 sept. 2026, 18:11
Actualizat14 sept. 2026, 18:12
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că își dorește să desemneze premierul până la sfârșitul acestei săptămâni, înainte de plecarea în Statele Unite, la reuniunea ONU. Șeful statului a spus că se aștepta la o colaborare mai bună între partide, având în vedere situația politică și economică a României. Între timp, negocierile pentru formarea viitorului Guvern rămân blocate. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Sorin Grindeanu i-ar fi propus lui Ilie Bolojan ca deciziile importante să fie luate cu acordul PSD și PNL, însă premierul demis ar fi refuzat.În lipsa unui acord politic, scenariul alegerilor anticipate rămâne pe masa președintelui.
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